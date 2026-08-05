19:26
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

6-августка карата аба ырайы

Эртең, 6-августта Чүй, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын бийик тоолуу аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, өлкөнүн башка аймактарында күн ачык болот.

Аймактарда абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +13... +18, күндүз +29... +34;

Талас жергесинде түнкүсүн +10... +15, күндүз +31... +36;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +17... +22, күндүз +31... +36;

Нарын аймагында түнкүсүн +8... +13, күндүз 20+... +25;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +9... +14, күндүз +18... +23;

Бишкек шаарында түнкүсүн +16... +18, күндүз +31... +33 градус болот.
Шилтеме: http://24.kg/kyrgyzcha/384268/
Кароо: 101
Басууга
Теги
1-августка карата аба ырайы
30-июлга карата аба ырайы
28-июлга карата аба ырайы
Бишкекте +36 градуска чейин ысышы күтүлүүдө. 27—29-июлга карата аба ырайы
25-июлга карата аба ырайы
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар
23-июлда күтүлгөн аба ырайы
21-июлга карата аба ырайы
Шашылыш билдирүү! Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
16-июлга карата аба ырайы
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
5-август, шаршемби
18:46
6-августка карата аба ырайы 6-августка карата аба ырайы
13:22
Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу дайындалды
13:02
Президент юридикалык өкүлдөрдүн ишин жөнгө салган жаңы мыйзамга кол койду
12:35
Кыргызстан алты айда 19 миң тоннадан ашык сүт азыктарын экспорттоду
12:20
Бишкектин айрым аймактарында эки күнгө газ берүү токтотулду