16:59
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Президент юридикалык өкүлдөрдүн ишин жөнгө салган жаңы мыйзамга кол койду

Президент Садыр Жапаров юридикалык өкүлчүлүк маселелерине байланыштуу мыйзамга кол койду. Документ юридикалык өкүлдөрдүн ишмердүүлүгүн бирдиктүү тартипке келтирип, жарандар менен юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү укуктук жардамдын сапатын жогорулатууга багытталган.

Жаңы мыйзамга ылайык, юридикалык өкүлдөрдүн расмий реестри түзүлүп, алардын билимине, квалификациясына жана кесиптик даярдыгына бирдиктүү талаптар киргизилет.

Ошондой эле юридикалык өкүлдүн макамын алуу, аны убактылуу токтотуу же жокко чыгаруу тартиби мыйзам менен аныкталат.

Мындан сырткары, документте кесиптик этика, тартиптик жоопкерчилик жана юридикалык сырды сактоо боюнча талаптар да камтылган. Юридикалык өкүлдөргө мыйзамда каралган учурларда жарандык, административдик иштерде жана укук бузуулар боюнча сот өндүрүшүндө адвокаттар менен тең укукта катышууга мүмкүнчүлүк берилет.

Ошондой эле адистер жетишсиз болгон аймактарда калктын квалификациялуу юридикалык жардамга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн Юстиция министрлигине айрым талаптарды убактылуу жеңилдетүү укугу берилет.
Шилтеме: http://24.kg/kyrgyzcha/384209/
Кароо: 212
Басууга
Теги
Азербайжан жана Борор Азия президенттери Чолпон-Ата декларациясына кол коюшту
Кыргызстан — Азербайжан президенттери бир катар документтерге кол койду. Тизме
Кыргызстан жана Өзбекстан товар жүгүртүүнү 2 млрд долларга жеткирүүнү макулдашты
Кыргыз жана кытай жазуучуларынын эмгектерин которуу келишимине кол коюлду
Согуш аякташы. АКШ менен Иран өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюшту
Кыргызстан менен Грузия авиация жана соода тармагы боюнча келишимге кол коюшту
Кыргызстан менен Беларусь бир катар документтерге кол койду
Эң көп окулган жаңылыктар
ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт ABank көчмөндөр оюндарына арналган Visa Gold картасын сунуштайт
Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт Жылдын үлпөтү: Криштиану Роналду 8-августа үйлөнөт
Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү Көчмөндөр оюндары-2026: 600дөн ашык ыктыярчы даярдыктан өттү
Быйыл Эгемендүүлүктүн 35&nbsp;жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт Быйыл Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы 11-12-сентябрда Таласта өтөт
5-август, шаршемби
13:22
Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу дайындалды Июль айында 191 миң 796 балага «Бала ырысы» жөлөкпулу д...
13:02
Президент юридикалык өкүлдөрдүн ишин жөнгө салган жаңы мыйзамга кол койду
12:35
Кыргызстан алты айда 19 миң тоннадан ашык сүт азыктарын экспорттоду
12:20
Бишкектин айрым аймактарында эки күнгө газ берүү токтотулду
12:03
ӨКМ: Ак-Талаа районунда сел 18 үйдүн короосун каптады