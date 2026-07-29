12:22
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Шопоков шаарында жаңы сейил бак курулат. Ал кандай болот?

Сокулук районунун шаар куруу жана архитектура башкармалыгы тарабынан Шопоков шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан жаңы сейил бактын эскиздик долбоору иштелип чыкты.

Курулуш министрлигинин маалыматы боюнча, долбоор шаар тургундарынын эс алуусу жана сейилдөөсү үчүн заманбап коомдук мейкиндикти түзүүгө багытталган. Сейил бакта аймакты жашылдандыруу, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү аллеялар, отургучтарды, сырткы жарыктандыруу системаларын, чакан архитектуралык формаларды орнотуу, ошондой эле эс алуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган.

Жаңы сейил бактын долбоорун ишке ашыруу шаардын архитектуралык көрүнүшүн, экологиялык абалын жакшыртууга жана тургундар үчүн заманбап коомдук чөйрөнү түзүүгө өбөлгө түзөт.
Шилтеме: http://24.kg/kyrgyzcha/383380/
Кароо: 41
Басууга
Теги
«Кээде машинада түнөйм»: Нурдан Орунтаев курулуштардын көзөмөлү тууралуу айтты
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
29-июль, шаршемби
12:15
Шопоков шаарында жаңы сейил бак курулат. Ал кандай болот? Шопоков шаарында жаңы сейил бак курулат. Ал кандай боло...
12:00
Бүгүнкү доллардын курсу
11:54
ABank медициналык өндүрүүчүлөрдү жеңилдетилген насыя менен каржылай баштады
11:54
Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу болду
28-июль, шейшемби
15:55
Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот
15:06
ABankтын 2026-жылдын 6 айындагы таза кирешеси 3 миллиард сомго жетти
27-июль, дүйшөмбү
21:17
Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
17:30
28-июлга карата аба ырайы
16:01
Бишкекте оңдоодон кийин Бердибаев көчөсүнүн жаңы тротуарлары бар тилкеси ачылды
13:14
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти