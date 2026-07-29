Шопоков шаарында жаңы сейил бак курулат. Ал кандай болот?

Сокулук районунун шаар куруу жана архитектура башкармалыгы тарабынан Шопоков шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан жаңы сейил бактын эскиздик долбоору иштелип чыкты.
Курулуш министрлигинин маалыматы боюнча, долбоор шаар тургундарынын эс алуусу жана сейилдөөсү үчүн заманбап коомдук мейкиндикти түзүүгө багытталган. Сейил бакта аймакты жашылдандыруу, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү аллеялар, отургучтарды, сырткы жарыктандыруу системаларын, чакан архитектуралык формаларды орнотуу, ошондой эле эс алуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган.
Жаңы сейил бактын долбоорун ишке ашыруу шаардын архитектуралык көрүнүшүн, экологиялык абалын жакшыртууга жана тургундар үчүн заманбап коомдук чөйрөнү түзүүгө өбөлгө түзөт.