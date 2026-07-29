ABank медициналык өндүрүүчүлөрдү жеңилдетилген насыя менен каржылай баштады

ABank ата мекендик дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген шартта каржылоо боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыра баштады. Программа алкагында кредит 10 жылга чейинки мөөнөткө жылдык 3% жана 12 жылга чейинки мөөнөткө жылдык 5% үстөк менен берилет.
Программа GMP жана ISO 13485 эл аралык сапат стандарттарын өндүрүшүнө киргизип жаткан ишканаларды колдоого багытталган. Берилген каражаттарды өндүрүштүк аянттарды жаңылоого, жаңы объектилерди курууга жана реконструкциялоого, заманбап жабдууларды сатып алууга, сапатты көзөмөлдөөчү лабораторияларды түзүүгө, кызматкерлерди окутууга жана өндүрүштү эл аралык талаптарга ылайык келтирүү үчүн зарыл болгон башка иш-чараларга пайдаланууга болот.
Долбоордун максаты өндүрүштү Евразия экономикалык бирлигинин актыларынын жана стандарттарынын талаптарына ылайык келтирүү үчүн дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды ата мекендик өндүрүүчүлөргө мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат.
Программанын катышуучусу болуп Кыргыз Республикасында катталган, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин жактыруусун алган дары каражаттарын өндүрүүчүлөр жана медициналык буюмдарды өндүрүүчүлөр катыша алышат. Кредиттин суммасы 50 миң сомдон башталат, ал эми негизги карызды төлөө боюнча жеңилдетилген мөөнөт 24 айга чейин каралган.
«Ата мекендик фармацевтикалык өндүрүштү өнүктүрүү — өлкөнүн экономикасы жана саламаттык сактоо системасы үчүн маанилүү багыт. Жеңилдетилген каржылоо ишканаларга өндүрүштү модернизациялоого, продукциянын сапатын эл аралык талаптарга ылайык жогорулатууга жана кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн ички жана тышкы рыноктордогу атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө мүмкүнчүлүк берет», — деп белгиледи ABank Башкармасынын төрагасы Тилек Алимджанов.
Программанын шарттары, кредит алуучуларга коюлган талаптар, керектүү документтердин тизмеси жана арыз берүү тартиби тууралуу кеңири маалыматты ABankтын өлкө боюнча бардык филиалдарынан, ошондой эле банктын расмий сайтынан алууга болот.
Улуттук банктын лицензиясы № 048.