12:22
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Кыргызча

Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу болду

Франция футбол федерациясы Зинедин Зидандын улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу болуп дайындалганын расмий түрдө жарыялады. 54 жаштагы адис менен түзүлгөн келишим 2030-жылдагы Дүйнө чемпионатынын аягына чейин эсептелген.

Маалыматка ылайык, француз футболунун легендасы жана 1998-жылдагы дүйнө чемпиону бул кызматта 14 жыл иштеп, 187 беттеш өткөргөндөн кийин кызматтан кеткен Дидье Дешамдын ордуна келди.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын жетектейт

Жаңы машыктыруучу өз милдетин расмий түрдө 1-сентябрдан тарта аткара баштайт. Анын келишими 2030-жылга чейин түзүлгөн жана команданы дүйнө чемпионатына жана Европа чемпионатына даярдоону камтыйт.
Шилтеме: http://24.kg/kyrgyzcha/383369/
Кароо: 76
Басууга
Теги
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
Азия оюндары −2026: Кыргызстандын U-23 футбол курамасынын атаандаштары аныкталды
«Алтын топ» сыйлыгынын башкы талапкери алмашты. Ал ким?
Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу болду
ФИФА быйылкы Дүйнө чемпионатында рекорддук 15 миллиард доллар киреше тапты
Дүйнө чемпионаты −2026: Аргентина Англияны үйүнө жөнөтүп, финалга чыкты
Зинедин Зидан дүйнө чемпионатынан кийин Франция курама командасын жетектейт
Дүйнө чемпионаты −2026: Испания Францияны жеңип, финалга чыкты
Грек-рим күрөшү: Кыргыз балбандары Венгрияда рейтингдик мелдешке катышат
Дүйнө чемпионаты −2026: Суперкомпьютер жеңүүчүнү аныктады
Эң көп окулган жаңылыктар
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти
Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт Ажылык-2027: Зыяратчыларды каттоо онлайн режимде гана жүргүзүлөт
Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт Бүгүн Чолпон-Атада Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү өтөт
Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме Дүйнө чемпионаты-2026: Байге фондунан кайсы команда канча акча алды? Тизме
29-июль, шаршемби
12:15
Шопоков шаарында жаңы сейил бак курулат. Ал кандай болот? Шопоков шаарында жаңы сейил бак курулат. Ал кандай боло...
12:00
Бүгүнкү доллардын курсу
11:54
ABank медициналык өндүрүүчүлөрдү жеңилдетилген насыя менен каржылай баштады
11:54
Зинедин Зидан Франциянын футбол боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу болду
28-июль, шейшемби
15:55
Apple Pay DemirBank карта ээлерине жеткиликтүү болот
15:06
ABankтын 2026-жылдын 6 айындагы таза кирешеси 3 миллиард сомго жетти
27-июль, дүйшөмбү
21:17
Ысык-Көлдө «Формула-1» жарышы 31-июлда башталат
17:30
28-июлга карата аба ырайы
16:01
Бишкекте оңдоодон кийин Бердибаев көчөсүнүн жаңы тротуарлары бар тилкеси ачылды
13:14
Агартуу министрлиги 2026-2027-жылына базистик окуу пландарын бекитти