Фильм Актана Кубата получил приз авторского кино на Берлинском кинофестивале

Фильм кыргызского режиссера Актана Арым Кубата получил приз авторского кино на Берлинском кинофестивале. Об этом сообщил Союз кинематографистов КР.

Приз Международной конфедерации авторского кино (CICAE) Актан Арым Кубат получил за свой фильм «Кентавр».

«Кентавр» был включен в программу «Панорама». Ленту режиссер снял совместно с коллегами из Франции, Германии, Нидерландов.

Герой фильма — скромный человек, которого все зовут Кентавром. Он верит в легенду о том, что кыргызы — потомки кентавров из древнегреческих мифов, и уверен, что Небо наказало его всесильный народ за то, что кыргызы нарушили заветы предков и стали злоупотреблять преимуществом против других народов. Но стоит найти настоящего скакуна и проскакать ночью по степи с молитвой о прощении за деяния своих предков, как тут же явится сам Камбар-Ата и отменит свое проклятие. И тогда его народ вновь станет всесильным и благородным. Главный герой становится конокрадом.