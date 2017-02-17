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Культура

В единственной в Кыргызстане музыкальной школе-интернате нет фагота

В единственной в Кыргызстане музыкальной школе-интернате для одаренных детей нет фагота. Ученики не могут обучаться игре на этом духовом инструменте. Фагот решили купить неравнодушные кыргызстанцы.

Ololo art studio совместно с фондом Prima 24 февраля организуют концерт фортепианного дуэта из Франции. Он пройдет в Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова.

Все вырученные средства пойдут на приобретение фагота — для музыкальной школы-интерната имени М. Абдраева, где обучается более 450 детей.

«Поддержка и помощь школе — важный шаг для сохранения будущих национальных и государственных оркестров, музыкальных коллективов в КР. Инициатива принадлежит кыргызстанке, пианистке Каныкей Медетбековой и ее супругу, тоже пианисту, Мануэлю Швейзеру, которые являются профессорами Лионской консерватории во Франции», — рассказали в фонде Prima.

Музыканты дадут концерт безвозмездно. В концерте примут участие солисты оперы и балета Кыргызстана.

Мануэль Швейзер выступал на самых разных фестивалях, таких, как «Музыка на сцене» (Лион), «Музыка нашего века» (Будапешт), фестиваль аудио-искусств (Краков), «Аспект» (Зальцбург), «Звуки зимы» (Аркуэль), неделя международной музыки (Орлеан), «Музыка сегодня» (Перпиньян).
Ссылка: http://24.kg/kultura/45463/
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