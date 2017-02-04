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Культура

Фильм кыргызского режиссера «В поисках мамы» выходит в прокат

Фильм режиссера Руслана Акуна «В поисках мамы» 9 февраля выйдет на экраны кинотеатров в Кыргызстане. Отечественный режиссер известен по фильму «Салам, Нью-Йорк».

«В поисках мамы» - приключенческая комедия совместного производства Казахстана, Кыргызстана и США.

Фильм о мальчике Азамате, который отправляется в Соединенные Штаты на поиски своей мамы. Азамат - одаренный мальчик, у которого настолько хорошо развита память, что он может запоминать и оперировать сложной информацией. Но вспомнить лицо мамы он не может. По приезду в Лос-Анджелес Азамат случайно встречает Данияра. Впереди героев ждут увлекательные приключения.

В главных ролях: Тауекел Мусилим, Азамат Уланов, Жениш Майрамбек уулу.

В Казахстане премьера фильма состоится 16 февраля.

Руслан Акун родился в 1984 году в Кыргызстане. Окончил факультет массовых коммуникаций АУЦА, Школу визуального искусства в Нью-Йорке, а также «Курсы молодых кинематографистов-2009-2011», организованные Фондом развития кинематографа в Бишкеке.

Избранная фильмография: «Перегон» (короткометражка, 2014), «Салам, Нью-Йорк» (полнометражный фильм, 2013), «Спасибо» (короткометражка, 2010).
Ссылка: http://24.kg/kultura/44427/
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