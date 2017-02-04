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Культура

Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

Выходные в Бишкеке богаты на культурные мероприятия.

Для любителей активного отдыха — фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха-2017», для фанатов интеллектуального времяпрепровождения — встреча в клубе го или просмотр фильма «Ночь на Земле» (1991).

Вечером можно сходить на премьеру в Русском театре драмы, в филармонию на шоу под дождем, концерт памяти народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева или выступление рок-группы из Казахстана.

В Театре кукол тоже премьера — спектакль о правилах дорожного движения «Веселый светофор», а после сделайте с ребенком рамку для фотографий на мастер-классе.

Подробнее о том, где и как можно интересно и с пользой для себя провести время, читайте в «Афише».
Ссылка: http://24.kg/kultura/44401/
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