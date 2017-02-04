Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

Выходные в Бишкеке богаты на культурные мероприятия.
Для любителей активного отдыха — фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего
Вечером можно сходить на премьеру в Русском театре драмы, в филармонию на шоу под дождем, концерт памяти народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева или выступление
В Театре кукол тоже премьера — спектакль о правилах дорожного движения «Веселый светофор», а после сделайте с ребенком рамку для фотографий на
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