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Культура

Скончался солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович

В Минске в ночь на 28 января на 65-м году жизни скончался солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович. Об этом сообщила его дочь Анастасия в Instagram.

«Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что последний год жизни Александр Тиханович сильно болел.

Александр Тиханович родился в Минске. В 1982 году окончил Белорусскую консерваторию, играл в оркестре Суворовского училища. Долгое время работал в ансамбле «Верасы», где пела и его супруга Ядвига Поплавская.
Ссылка: http://24.kg/kultura/44052/
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