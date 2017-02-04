В Бишкеке состоялась премьера фильма о фильме «Кентавр»

В Доме кино имени Ч.Айтматова открылась выставка эскизов и фотографий, а также состоялась премьера фильма о фильме «Кентавр».

«Еще до съемок картины художник-постановщик Адис Сейталиев работал над созданием эскизов, которые отражают визуальную концепцию будущего фильма. Эскизы представляют собой отдельное произведение изобразительного искусства», - сказала одна из продюсеров ленты Алтынай Койчуманова.

Художник-фотограф Эркин Болжуров в процессе съемок запечатлел великое таинство кино: то, как создается фильм за кадром, и то, что происходит внутри кадра.

«На съемочной площадке «Кентавра» снимался документальный фильм. Посмотрев фильм о фильме, можно получить представление о работе режиссера, оператора и других членов группы, которые остаются за кадром», - отметила Алтынай Койчуманова.

Мировая премьера «Кентавра» намечена на 10 февраля. Фильм «Кентавр» Актана Арым Кубата приглашен на Берлинский международный кинофестиваль.

Главный герой фильма - тихий, маленький и скромный человек, но все зовут его Кентавром. Он считает кыргызов потомками мифических животных и уверен, что небо наказало его всесильный народ за то, что тот нарушил заветы своего предназначения и стал злоупотреблять преимуществом перед другими. Кентавр уверен: стоит лишь найти настоящего скакуна и промчаться ночью по степи с молитвой о прощении за деяния своих предков, как тут же явится Камбар-Ата и отменит свое проклятие. Тогда кыргызы вновь станут всесильными и благородными…

Авторы сценария – Актан Арым Кубат, Эрнест Абдыжапаров, режиссер-постановщик – Актан Арым Кубат, оператор-постановщик - Хасан Кыдыралиев. В роли Кентавра Актан Арым Кубат. В других - Болот Тентимышов, Зарема Асаналиева, Илим Калмуратов, Таалайкан Абазова, Нурали Турсункожоев, Максат Мамырканов.

Широкому кругу зрителей выставка будет доступна с 28 января.