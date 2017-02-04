Залезающая в бутылку монгольская артистка поразила зрителей

В Великобритании гастролирует артистка монгольского цирка Одки. Во время коронного номера 22-летняя невероятно гибкая девушка залезает в бутыль, пишет The Daily Mail.

Как отмечает издание, это лишь один из номеров, которые демонстрирует Одка. Она также стреляет из лука ногами, балансируя при этом в стойке на руках.

Одка обучается гибкости более десяти лет. В одиннадцать лет девочка из монгольской столицы Улан-Батор решила следовать за тетей в цирк. Все детство училась, как растянуть и укрепить мышцы так, чтобы согнуть тело в мистической позе. Она тренировалась по шесть часов в день.

В 15 лет Одка оставила родителей и дом и присоединилась к турецкому цирку.