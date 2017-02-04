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Культура

Национальному центру детей и юношества «Сейтек» 80 лет

Национальному центру детей и юношества «Сейтек» 80 лет. Об этом ИА «24.kg» сообщила директор учреждения Ирина Балтабаева.

По ее словам, 27 января в Национальной филармонии пройдет юбилейный концерт, на котором выступят воспитанники центра.

Там же состоится вручение наград и грамот.

«Летом на Иссык-Куле в честь этой даты провели фестиваль, ряд других мероприятий, а завтра - итоговое торжество юбилея», - сказала она.

Национальный центр детей и юношества носит это название с 1993 года, ранее это был Республиканский дворец пионеров имени Кычана Джакыпова. Его воспитанники 13 раз участвовали во Всемирных дельфийских играх, многие сотрудники становились отличниками культуры, а в 2011 году центр был награжден медалью «Данк».

Сегодня в его стенах по 18 направлениям занимаются три тысячи детей, самому маленькому два годика, рассказала Ирина Балтабаева.

Концерт в филармонии состоится завтра в 11.00. 
Ссылка: http://24.kg/kultura/43901/
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