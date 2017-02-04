05:31
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Культура

Начался прием заявок на участие в национальной кинопремии «Ак илбирс»

В Кыргызстане начали принимать заявки на участие в конкурсе на национальную кинопремию «Ак илбирс». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

  • «Ак илбирс» вручается в целях признания заслуг и достижений деятелей национального кинематографа.

Претендовать на премию могут любые фильмы любого жанра, произведенные в 2016 году в стране. Статуэтками отметят лучшие фильм, сценарий, а также режиссера, оператора, художника, монтажера, композитора, звукорежиссера, актеров за мужскую и женскую роли, анимационную и документальную ленты. Одну из премий вручат за выдающийся вклад в развитие национального кинематографа.
Ссылка: http://24.kg/kultura/43805/
просмотров: 9
Версия для печати
Материалы по теме
Фильм кыргызского режиссера «В поисках мамы» выходит в прокат
В Бишкеке состоялась премьера фильма о фильме «Кентавр»
В Бишкеке покажут кыргызско-японскую драму «Радуга после дождя»
Кыргызстанец написал музыку к новогоднему фильму крымского мастера песочной анимации
Создателей фильма «Курманджан датка» выдвинут на Госпремию имени Токтогула
Кыргызский фильм «Завещание отца» покажут в Бангладеш
Фильм «Завещание отца» не вошел в шорт-лист кинопремии «Оскар»
Алмазбек Атамбаев верит в возрождение «кыргызского чуда»
Три награды кыргызского фильма на кинофестивале в Минске
В Бишкеке определят лучших молодых режиссеров СНГ
Популярные новости
Фильм кыргызского режиссера «В поисках мамы» выходит в прокат Фильм кыргызского режиссера «В поисках мамы» выходит в прокат
Афиша: куда сходить в&nbsp;будни Афиша: куда сходить в будни
Афиша: чем заняться на&nbsp;выходных в&nbsp;Бишкеке Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке
Обновленный кинотеатр откроется в Токмаке Обновленный кинотеатр откроется в Токмаке
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе