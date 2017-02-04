Начался прием заявок на участие в национальной кинопремии «Ак илбирс»

В Кыргызстане начали принимать заявки на участие в конкурсе на национальную кинопремию «Ак илбирс». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

«Ак илбирс» вручается в целях признания заслуг и достижений деятелей национального кинематографа.

Претендовать на премию могут любые фильмы любого жанра, произведенные в 2016 году в стране. Статуэтками отметят лучшие фильм, сценарий, а также режиссера, оператора, художника, монтажера, композитора, звукорежиссера, актеров за мужскую и женскую роли, анимационную и документальную ленты. Одну из премий вручат за выдающийся вклад в развитие национального кинематографа.