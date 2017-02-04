05:31
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Культура

Произведения Чингиза Айтматова стали хитом продаж в Узбекистане

Из художественной литературы читатели в Узбекистане больше всего предпочитают произведения Уткира Хашимова, Марселя Бриона и Чингиза Айтматова. Итоги продаж книг в 2016 году подвели на ярмарке «Мир книг» в Ташкенте, сообщило Podrobno.uz.

Как отмечается, в разделе «Общественно-политическая литература» первой в рейтинге оказалась книга Ислама Каримова «Юксак маънавият - енгилмас куч».

Еще три произведения первого президента Узбекистана вошли в пятерку самых популярных книг этого жанра.

Среди духовно-просветительской литературы самыми востребованными были произведения «Мехмон туйгулар», «Одамийлик мулки» Тахира Малика и «Рухий тарбия» шейха Мухаммад Содик Мухаммад Юсуфа.

Самый большой спрос у юных жителей республики - на книги Худайберды Тухтабаева, Джонатана Свифта и Гафура Гуляма.
Ссылка: http://24.kg/kultura/43085/
просмотров: 7
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша: куда сходить в будни
Афиша: куда сходить в будни
Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке
Афиша: куда сходить в будни
Фестивали дружбы прошли в Баткенской области
Афиша: куда сходить в будни
В Оше отпраздновали день рождения поэта и композитора Рыспая Абдыкадырова
На Фестивале снежной скульптуры в Новосибирске команда из Кыргызстана заняла третье место
Кыргызстанец написал музыку к новогоднему фильму крымского мастера песочной анимации
Афиша 17-18 декабря: чем заняться на выходных
Популярные новости
Фильм кыргызского режиссера «В поисках мамы» выходит в прокат Фильм кыргызского режиссера «В поисках мамы» выходит в прокат
Афиша: куда сходить в&nbsp;будни Афиша: куда сходить в будни
Афиша: чем заняться на&nbsp;выходных в&nbsp;Бишкеке Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке
Обновленный кинотеатр откроется в Токмаке Обновленный кинотеатр откроется в Токмаке
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе