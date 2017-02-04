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Культура

Кыргызстанец написал музыку к новогоднему фильму крымского мастера песочной анимации

Крымский мастер песочной анимации Ксения Симонова подарила зрителям новогоднюю работу, нарисованную снегом. Об этом сообщили российские СМИ.

Как сообщили в пресс-службе художницы, музыку к этому фильму написал музыкант из Кыргызстана Асхат Норузбаев, известный по хитам «На Иссык-Куле» и «Я уехал из Фрунзе…».

  • Ксения Симонова – крымская художница, мультипликатор, мастер песочной анимации. Победительница украинского телешоу «Україна має талант» (2009), финалистка российского конкурса «Минута славы» (сезон 2009-2010). Заслуженный художник Автономной республики Крым (2010), Заслуженный деятель искусств Украины (2013).
Ссылка: http://24.kg/kultura/42621/
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