Создателей фильма «Курманджан датка» выдвинут на Госпремию имени Токтогула

Новое правление Союза кинематографистов Кыргызстана решило выдвинуть создателей фильма «Курманджан датка» на Госпремию имени Токтогула. Об этом сообщили в союзе.

По их данным, на заседании решено выдвинуть создателей художественного фильма «Курманджан датка» - режиссера-постановщика Садыка Шер-Нияза, автора сценария Бакытбека Турдубаева, оператора-постановщика Мурата Алиева, исполнителей главных ролей Назиру Мамбетову и Элину Абай кызы - на Государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула.