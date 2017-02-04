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Культура

Создателей фильма «Курманджан датка» выдвинут на Госпремию имени Токтогула

Новое правление Союза кинематографистов Кыргызстана решило выдвинуть создателей фильма «Курманджан датка» на Госпремию имени Токтогула. Об этом сообщили в союзе.

По их данным, на заседании решено выдвинуть создателей художественного фильма «Курманджан датка» - режиссера-постановщика Садыка Шер-Нияза, автора сценария Бакытбека Турдубаева, оператора-постановщика Мурата Алиева, исполнителей главных ролей Назиру Мамбетову и Элину Абай кызы - на Государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула.  

  • Госпремия имени Токтогула присуждается за выдающиеся произведения в области литературы, музыки, кино, скульптуры и архитектуры, театра и изобразительного искусства, внесшие большой вклад в обогащение и сближение многонациональной культуры Кыргызстана. Госпремия вручается раз в три года.
Ссылка: http://24.kg/kultura/42603/
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