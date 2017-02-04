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Культура

II Всемирные игры кочевников получили международное признание

Генеральная Ассамблея ООН признала вклад Всемирных игр кочевников в межкультурный диалог, укрепление социальной сплоченности, мира и развития. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

На 67-й пленарной сессии Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира». В документе сказано о вкладе игр в эти процессы.

Таким образом, Всемирные игры кочевников получили международное признание как инструмент межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира.

Игры кочевников пока лидируют в опросе ИА «24.kg». Выбрать самое яркое событие Кыргызстана можно по ссылке.
Ссылка: http://24.kg/kultura/42208/
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