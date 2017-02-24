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Криминал

В Кыргызстане подозреваемый в убийстве скрывался три года, его задержали

В Джалал-Абадской области Кыргызстана задержали подозреваемого в убийстве, произошедшем три года назад. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По ее данным, 3 марта 2014 года на участке Кок-Арт Сузакского района в автомобиле марки «Дэу Тико» обнаружили тело жителя Джалал-Абадской области, 1985 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Как сообщается, по горячим следам задержали троих подозреваемых, а четвертый соучастник преступления скрылся. Его объявили в розыск.

Подозреваемого, 27-летнего жителя Базар-Коргонского района, задержали 22 февраля и поместили в ИВС.

Ведутся следственные мероприятия по возбужденному ранее уголовному делу.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/45851/
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