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Криминал

Суррогатный алкоголь продавали граждане Кыргызстана в Омске

В Омске задержаны семь членов организованной преступной группы, в том числе граждане Кыргызстана, занимающихся сбытом суррогатного алкоголя под видом водки премиум-класса. Об этом сообщил интернет-портал «Российской газеты».

По предварительным данным, семеро граждан КР и Азербайджана, находящиеся в родственных отношениях, организовали нелегальный бизнес по производству фальсифицированного алкоголя.

Средство для дезинфекции бутлегеры разливали по бутылкам прямо в фургонах на автостоянках у крупных торговых центов. На бутылки они наклеивали этикетки известных брендов и поддельные федеральные марки и тут же продавали по цене намного ниже рыночной. Кроме того, в «Военном городке» у них был склад, где торговля шла крупным оптом.

Согласно заключению эксперта, спиртосодержащая жидкость содержит токсичное вещество, поражающее нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки и меняющее морфологический состав периферической крови, в связи с чем является опасной для здоровья.

В отношении членов ОПГ возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. За совершение данного преступления УК РФ предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/44145/
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