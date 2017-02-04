Суррогатный алкоголь продавали граждане Кыргызстана в Омске

В Омске задержаны семь членов организованной преступной группы, в том числе граждане Кыргызстана, занимающихся сбытом суррогатного алкоголя под видом водки премиум-класса. Об этом сообщил интернет-портал «Российской газеты».

По предварительным данным, семеро граждан КР и Азербайджана, находящиеся в родственных отношениях, организовали нелегальный бизнес по производству фальсифицированного алкоголя.

Средство для дезинфекции бутлегеры разливали по бутылкам прямо в фургонах на автостоянках у крупных торговых центов. На бутылки они наклеивали этикетки известных брендов и поддельные федеральные марки и тут же продавали по цене намного ниже рыночной. Кроме того, в «Военном городке» у них был склад, где торговля шла крупным оптом.

Согласно заключению эксперта, спиртосодержащая жидкость содержит токсичное вещество, поражающее нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки и меняющее морфологический состав периферической крови, в связи с чем является опасной для здоровья.

В отношении членов ОПГ возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. За совершение данного преступления УК РФ предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.