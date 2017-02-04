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Криминал

Причины роста подростковой преступности озвучил глава ГУВД Бишкека

Начальник ГУВД Бишкека Самат Курманкулов на совещании начальников инспекций по делам несовершеннолетними озвучил причины роста подростковой преступности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По его словам, окружающие рассматривают преступность несовершеннолетних как проявление возрастной незрелости и озорства.

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«В связи с этим о многих преступлениях в милицию не сообщают, что ведет к их росту. На подростков отрицательно влияют плохие отношения в семье и ближайшем окружении, подстрекательство со стороны взрослых учеников, длительное отсутствие определенных занятий, недостатки учебно-воспитательной работы в школах», - считает Самат Курманкулов.

Глава ГУВД поручил усилить профилактику подростковой преступности и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/43803/
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