В Кыргызстане задержан член «Хизб ут-Тахрира». В деле замешано НПО «Бир Дуйно»

В Кыргызстане задержан член религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.
По его данным, 19 января задержан гражданин КР А.Ш.,
Теологическая экспертиза подтвердила наличие экстремистских призывов. Органами ГКНБ в отношении А.Ш. возбуждено уголовное дело по статье 299 (возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
«При обыске в доме подследственного обнаружены материалы, имеющие отношение к деятельности НПО «Бир Дуйно». В ходе оперативно-разыскных мероприятий представители данной неправительственной организации во время задержания А.Ш. осуществили сбор местного населения для воспрепятствования обыска по месту жительства и пытались спровоцировать конфликтную ситуацию», - говорится в сообщении.