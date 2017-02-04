В России гражданин Кыргызстана проведет семь месяцев в колонии-поселении

Казанский районный суд Тюменской области приговорил гражданина КР к семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщают российские СМИ.

Как рассказали в пресс-службе Регионального управления федеральной службы безопасности по Тюменской области, Лазизжон Мадалимов, зная о запрете на въезд, переменил фамилию с Сайдикромов на Мадалимов и получил новый паспорт на территории КР. В августе 2015 года Мадалимов по поддельным документам пересек российско-казахстанскую границу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий Лазизжон Мадалимов в мае 2016 года задержан в Нижневартовске. Свою вину в совершении преступления он признал полностью.