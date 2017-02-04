03:35
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
Криминал

В России гражданин Кыргызстана проведет семь месяцев в колонии-поселении

Казанский районный суд Тюменской области приговорил гражданина КР к семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщают российские СМИ.

Как рассказали в пресс-службе Регионального управления федеральной службы безопасности по Тюменской области, Лазизжон Мадалимов, зная о запрете на въезд, переменил фамилию с Сайдикромов на Мадалимов и получил новый паспорт на территории КР. В августе 2015 года Мадалимов по поддельным документам пересек российско-казахстанскую границу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий Лазизжон Мадалимов в мае 2016 года задержан в Нижневартовске. Свою вину в совершении преступления он признал полностью.
Ссылка: http://24.kg/kriminal/43607/
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
Двух кыргызстанцев будут судить за грабежи в Екатеринбурге
На кыргызстанца напали в Санкт-Петербурге, он в тяжелом состоянии
Кыргызстанец сменил имя и фамилию, чтобы попасть в Россию, и получил три месяца колонии-поселения
Уроженец Кыргызстана избил соотечественницу на севере Москвы
С начала года граждане Кыргызстана совершили в Москве 636 преступлений
В Салехарде (Россия) обнаружено тело кыргызстанца
В Санкт-Петербурге ранен кыргызстанец
В Москве задержаны кыргызстанцы, изготавливающие фальшивые документы для трудовых мигрантов
В Беларуси гражданина Кыргызстана осудили на 3 года за провоз нелегалов через границу
Популярные новости
Финансиста террористов задержали в&nbsp;Кыргызстане Финансиста террористов задержали в Кыргызстане
Выясняются причины побега преступника из зала суда в городе Ош Выясняются причины побега преступника из зала суда в городе Ош
Обвиняемую в мошенничестве кыргызстанку выслали на родину из Москвы Обвиняемую в мошенничестве кыргызстанку выслали на родину из Москвы
Кыргызстанца, пытавшегося примкнуть к ИГИЛ, задержали в России Кыргызстанца, пытавшегося примкнуть к ИГИЛ, задержали в России
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе