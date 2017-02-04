Уголовное дело по изнасилованию девочек отцом передано в суд

Следственный отдел ОВД Кеминского района направил в суд материалы уголовного дела о развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних их отцом. По информации ведомства, подсудимому грозит более 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Уточняется, что одну из девочек разместили в реабилитационном центре, вторая пострадавшая оставалась у родственников.

Напомним, в одном из сел Чуйской области выявлена семья, в которой две девочки подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

Установлено, что дети проживали с отцом и бабушкой, мать бросила детей несколько лет назад, и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Ранее в милицию обращалась жительница одного из сел Кеминского района, которая сообщила, что гражданин А.Б., 1978 года рождения, более двух лет совершал развратные действия в отношении своих двух дочерей, 2005 и 2009 годов рождения. Назначенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факты.