11:15
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Кадры

Минтранс не продлил контракт с директором ГРИП

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана не продлило контракт с директором Группы реализации инвестиционных проектов Кубанычбеком Мамаевым. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ведомства Жамшитбек Калилов.

По его словам, контракт завершился 30 декабря 2016 года. Минтранс решил не продлевать его. «Аргументы были весомые – затягивалась реализация проектов как со стороны ГРИП, так и компаний», - сказал Жамшитбек Калилов.

Кроме того, по собственному желанию ушел глава Дирекции по работе с Исламским банком развития Эркин Жумалиев. 

На вакантные должности объявили конкурсы.

ИА «24.kg» неоднократно рассказывало о недостатках в работе директора Группы реализации инвестиционных проектов. 
Ссылка: http://24.kg/kadry/44371/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Аалы Карашев покинул пост первого замруководителя аппарата президента Кыргызстана
Эдиля Касенова сняли с должности директора госпредприятия спортивных сооружений
В МВД назвали причину увольнения начальника ГОВД Каракола
В Кыргызстане уволили начальника УВД Каракола
Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Эмиля Ешеналиева отстранили от должности главы ОАО «Кыргызтелеком»
Советника президента Икрамжана Илмиянова уволили
Минюст Кыргызстана остался без статс-секретаря
Госкадровая служба лишилась замруководителя
Госслужба КР по контролю наркотиков лишилась руководителя
Популярные новости
В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель
Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список
Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане
Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе