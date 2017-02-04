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Завотделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана стала Айзада Субакожоева

Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому Айзада Субакожоева назначена заведующей отделом внешней политики аппарата президента КР. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

В свое время в СМИ писали, что Айзада Субакожоева была связана со скандалом в посольстве Кыргызстана в Китае. Она там работала в должности третьего секретаря, а в должности советника по вопросам безопасности – ее супруг Адылбек Кадыралиев, в обязанности которого входило контролировать работу консульской службы, а значит, и своей супруги. А на госслужбе подчиненность и подконтрольность родственников друг другу недопустимы. Но МИД не выполнил требование парламентского комитета по международным делам ликвидировать клановость.
Ссылка: http://24.kg/kadry/44279/
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