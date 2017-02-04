11:14
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Кадры

Эльвиру Сариеву назначили заместителем главы аппарата президента Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Эльвиры Сариевой заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана, освободив ее от ранее занимаемой должности. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Эльвира Сариева родилась 27 августа 1975 года в селе Нововознесеновка Ак-Суйского района. Окончила с отличием Бишкекский гуманитарный университет, в 2000 году - British Broadcasting Corporation, в 2002-м - Академию управления при президенте КР, в 2012-м - Юридическую академию при правительстве КР.

С 2012-го по 2014 год - депутат Бишкекского городского кенеша, в 2014-м - вице-премьер-министр, в 2016 году возглавляла Министерство образования и науки, ушла в отставку. Последняя должность – заведующая отделом социальной политики аппарата президента КР.
Ссылка: http://24.kg/kadry/44274/
просмотров: 376
Версия для печати
Материалы по теме
В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель
Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов
Завотделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана стала Айзада Субакожоева
Советником президента Кыргызстана назначили Миру Карыбаеву
Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список
Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане
Сапар Исаков стал первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана
Командующим Силами воздушной обороны Кыргызстана стал Кылычбек Айдаралиев
Новых деканов выбрали в Кыргызском национальном университете. Список
В Фонде по управлению государственным имуществом новый глава
Популярные новости
В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель
Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список
Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане
Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе