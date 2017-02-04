Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, по которому за ненадлежащее исполнение обязанностей и поручений руководства ряду чиновников объявлены замечания и выговоры. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата главы кабмина.
Объявлено замечание:
Аскату Акибаеву - полномочному представителю правительства КР в Иссык-Кульской области;
Мамасалы Акматову - первому заместителю полномочного представителя правительства КР в Джалал-Абадской области;
Жакыпбеку Субакожоеву - главе государственной администрации – акиму Ат-Башинского района Нарынской области;
Абишу Халмурзаеву - полномочному представителю правительства КР в Баткенской области;
Объявлен выговор:
Сайитбеку Абдрахманову - заместителю полномочного представителя правительства КР в Баткенской области;
Жаңыл Айдакеевой - заместителю полномочного представителя правительства КР в Чуйской области;
Толгонай Ахмедовой - заместителю главы государственной администрации – акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;
Баймурату Бекмуратову - главе государственной администрации – акиму Ляйлякского района Баткенской области;
Рите Борбукеевой - заместителю полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области;
Тамаре Джолдошевой - заместителю главы государственной администрации – акима Манасского района Таласской области;
Мехринсе Жороевой - заместителю главы государственной администрации – акима Кара-Суйского района Ошской области;
Токто Илиязовой - заместителю главы государственной администрации – акима Кадамджайского района Баткенской области;
Даниру Иманалиеву - главе государственной администрации – акиму Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области;
Гулбарчын Исаковой -заместителю главы государственной администрации – акима Джумгальского района Нарынской области;
Музаффару Мамасаидову - заместителю главы государственной администрации – акима Араванского района Ошской области;
Ибадат Мурзаибраимовой - заместителю главы государственной администрации – акима Узгенского района Ошской области;
Кубану Мырзаканову - заместителю председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;
Алымбеку Орозбекову - директору Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики;
Бактыбеку Осмонову - заместителю главы государственной администрации – акима Алайского района Ошской области;
Элмире Садыковой - заместителю главы государственной администрации – акима Кочкорского района Нарынской области;
Майорбеку Сатымкулову - главе государственной администрации – акиму Токтогульского района Джалал-Абадской области;
Гулжамал Султангазиевой - заместителю главы государственной администрации – акима Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области;
Сартпаю Сүйналиеву -заместителю главы государственной администрации – акима Панфиловского района Чуйской области;
Кадырбеку Табышову - первому заместителю главы государственной администрации – акима Таласского района Таласской области;
Аттокуру Тажибаеву - главе государственной администрации – акиму Узгенского района Ошской области;
Нурие Толонгутовой - заместителю главы государственной администрации – акима Тонского района Иссык-Кульской области;
Саадат Туйгуновой - заместителю главы государственной администрации – акима Чон-Алайского района Ошской области.