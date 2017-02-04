11:16
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Кадры

В ФУГИ сменился заместитель руководителя

В Фонде по управлению госимуществом сменился заместитель руководителя. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Отмечается, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении Назгуль Кайыповой от должности заместителя председателя Фонда по управлению государственным имуществом согласно поданному заявлению. На посту она проработала чуть более пяти месяцев.

Другим распоряжением главы кабмина вакантное место занял Бакытбек Мураталиев. Ранее он занимал должность начальника управления аренды и использования государственного имущества в ФУГИ.
Ссылка: http://24.kg/kadry/44048/
просмотров: 27
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарыне новый мэр
На ТЭЦ Бишкека сменился директор
В Кыргызстане главой финансовой разведки стал Айбек Кадыралиев
В Кыргызстане Службу по борьбе с экономическими преступлениями возглавил Замирбек Осмонов
Национальную комиссию по государственному языку возглавил Назаркул Ишекеев
В Бишкеке появился новый главный архитектор
Премьер-министр принял отставку председателя ФУГИ
Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Вопросами производства и геологоразведки в «Кыргызалтыне» займется Талант Казаков
Тугелбай Казаков назначен министром культуры
Популярные новости
В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель
Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список
Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане
Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе