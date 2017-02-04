11:14
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Кадры

В Нарыне новый мэр

Мэром Нарына избран Эмил Алымкулов.  

По данным муниципалитета, сегодня состоялась сессия горкенеша.

Эмил Алымкулов - член СДПК. Его выдвинула коалиция большинства. Его оппонента Рахата Адиева выдвинула фракция «Республика – Ата Журт» - единственная не вошедшая в альянс.

За кандидатуру Алымкулова проголосовали 22 из 31 депутата городского кенеша. Восемь депутатов отдали голоса за Рахата Адиева. Один депутат высказался против всех.

51-летний Эмил Алымкулов ранее занимал посты акима Ак-Талинского района и заместителя губернатора Нарынской области.

Напомним, в Нарынский городской кенеш избраны пять партий. СДПК получила 12 мандатов, «Ала-Тоо ынтымагы» – 6, «Республика – Ата Журт» – 5, «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан» – по 4.
Ссылка: http://24.kg/kadry/43942/
просмотров: 25
Версия для печати
Материалы по теме
В ФУГИ сменился заместитель руководителя
На ТЭЦ Бишкека сменился директор
В Кыргызстане главой финансовой разведки стал Айбек Кадыралиев
В Кыргызстане Службу по борьбе с экономическими преступлениями возглавил Замирбек Осмонов
Национальную комиссию по государственному языку возглавил Назаркул Ишекеев
В Бишкеке появился новый главный архитектор
Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю
Вопросами производства и геологоразведки в «Кыргызалтыне» займется Талант Казаков
Тугелбай Казаков назначен министром культуры
И.о. министра культуры КР назначен Тугелбай Казаков
Популярные новости
В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель
Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список
Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане
Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе