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Новых деканов выбрали в Кыргызском национальном университете. Список

В Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына подвели итоги выборов деканов факультетов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Уточняется, что на 20 вакантных мест претендовали 43 человека. В голосовании участвовали 1 тысяча 154 преподавателя. Больше всего кандидатов (5) претендовали на должность декана факультета иностранных языков.

Выборы на факультете физики и электроники считаются не состоявшимися, так как оба кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Список деканов факультетов

Название факультета

ФИО

1

факультет математики и информатики

Темиров Бекжан Кайыпбекович

2

факультет химии и химической технологии

Зарипова Анар Аскарбековна

3

факультет географии, экологии и туризма

Токторова Рыскул Алманбаевна

4

факультет биологии

Сулейманова Шафика Саматовна

5

кыргызско-европейский факультет

Береналиев Ызатбек Темирканович

6

факультет журналистики

Дуйшекеева Айна Талгарбековна

7

факультет международных отношений и востоковедения

Бейбутова Рысбюбю Алджанбаевна

8

факультет иностранных языков

Кадырбекова Памира Кадырбековна

9

факультет кыргызской филологии

Жайлообаев Бактыбек Алманбетович

10

факультет русской и славянской филологии

Сардарбек кызы Нурайым

11

факультет социально-гуманитарных наук

Камчыбек уулу Мырзабек

12

факультет государственного и муниципального управления

Базакеева Кундузгуль Жаманчаевна

13

Факультет управления и бизнеса

Керимкулова Меримкуль Кадыровна

14

экономический факультет

Кулова Эркин Усеналиевна

15

факультет информационных и инновационных технологий

Какишов Жылдызбек Каныбекович

16

педагогический факультет

Сулайманова Рахат Токтогуловна

17

кыргызско-китайский факультет

Апаева Софья Хусеиновна

18

факультет переподготовки и повышения квалификации кадров

Шамшиев Алайбек Бурканович

19

юридический факультет

Сманалиев Кынатбек Мойнокович
Ссылка: http://24.kg/kadry/43801/
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