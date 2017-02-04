Новых деканов выбрали в Кыргызском национальном университете. Список

В Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына подвели итоги выборов деканов факультетов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Уточняется, что на 20 вакантных мест претендовали 43 человека. В голосовании участвовали 1 тысяча 154 преподавателя. Больше всего кандидатов (5) претендовали на должность декана факультета иностранных языков.

Выборы на факультете физики и электроники считаются не состоявшимися, так как оба кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Список деканов факультетов