Новых деканов выбрали в Кыргызском национальном университете. Список

В Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына подвели итоги выборов деканов факультетов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Уточняется, что на 20 вакантных мест претендовали 43 человека. В голосовании участвовали 1 тысяча 154 преподавателя. Больше всего кандидатов (5) претендовали на должность декана факультета иностранных языков.
Выборы на факультете физики и электроники считаются не состоявшимися, так как оба кандидата набрали одинаковое количество голосов.
Список деканов факультетов
|
№
|
Название факультета
|
ФИО
|
1
|
факультет математики и информатики
|
Темиров Бекжан Кайыпбекович
|
2
|
факультет химии и химической технологии
|
Зарипова Анар Аскарбековна
|
3
|
факультет географии, экологии и туризма
|
Токторова Рыскул Алманбаевна
|
4
|
факультет биологии
|
Сулейманова Шафика Саматовна
|
5
|
кыргызско-европейский факультет
|
Береналиев Ызатбек Темирканович
|
6
|
факультет журналистики
|
Дуйшекеева Айна Талгарбековна
|
7
|
факультет международных отношений и востоковедения
|
Бейбутова Рысбюбю Алджанбаевна
|
8
|
факультет иностранных языков
|
Кадырбекова Памира Кадырбековна
|
9
|
факультет кыргызской филологии
|
Жайлообаев Бактыбек Алманбетович
|
10
|
факультет русской и славянской филологии
|
Сардарбек кызы Нурайым
|
11
|
факультет социально-гуманитарных наук
|
Камчыбек уулу Мырзабек
|
12
|
факультет государственного и муниципального управления
|
Базакеева Кундузгуль Жаманчаевна
|
13
|
Факультет управления и бизнеса
|
Керимкулова Меримкуль Кадыровна
|
14
|
экономический факультет
|
Кулова Эркин Усеналиевна
|
15
|
факультет информационных и инновационных технологий
|
Какишов Жылдызбек Каныбекович
|
16
|
педагогический факультет
|
Сулайманова Рахат Токтогуловна
|
17
|
кыргызско-китайский факультет
|
Апаева Софья Хусеиновна
|
18
|
факультет переподготовки и повышения квалификации кадров
|
Шамшиев Алайбек Бурканович
|
19
|
юридический факультет
|
Сманалиев Кынатбек Мойнокович