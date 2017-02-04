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На ТЭЦ Бишкека сменился директор

Андрей Воропаев покинул пост директора ТЭЦ Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Электрические станции».

Отмечается, что истек срок контракта с Андреем Воропаевым. Продлевать его он не стал.

Теплоцентраль возглавил бывший главный инженер Нурлан Омуркул уулу. Он трудится на столичной ТЭЦ с 1992 года.

1992–1994 – машинист-обходчик гидроузлов КЦ №1 ТЭЦ Бишкека;

1994–1996 - машинист-обходчик котельного оборудования 5 группы КЦ №1;

1996–2006 - старший машинист котельного оборудования 7 группы;

2006–2010 - начальник смены котельного цеха;

2010–2013 – начальник котельного цеха;

С 2013 года - главный инженер.
Ссылка: http://24.kg/kadry/43700/
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