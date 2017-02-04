После выборов мэра Бишкека в муниципалитете произошли кадровые изменения

В структуре столичного муниципалитета после выборов мэра произошли кадровые изменения, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, исполняющим обязанности начальника управления социального развития назначена Нарынкуль Эшенкулова. С июня 2016 года по 10 января 2017-го она работала заведующей отделом соцразвития аппарата мэрии.

Временно исполняющим обязанности заведующего отделом социального развития назначен Айбек Давлетбаев, который ранее занимал должность главного специалиста отдела.

Предыдущий же начальник управления Замирбек Абылаев возглавит одну из столичных стоматологических поликлиник.