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В МВД назвали причину увольнения начальника ГОВД Каракола

В МВД пояснили, в связи с чем был снят с должности начальника городского отдела внутренних дел Каракола Максатбек Абдыкулов.

По их данным, первой из причин стало то, что он, превысив должностные полномочия, использовал в личных целях автомашину, выделенную для сотрудников уголовного розыска. Позже транспортное средство передал своему заместителю Б.Асанакунову, последний совершил ДТП и причинил значительный ущерб.

Вторая причина в том, что Максатбек Абдыкулов игнорировал приглашение участвовать в еженедельных аппаратных совещаниях мэрии и городского кенеша Каракола, где обсуждались проблемы общественной безопасности.

В результате многие вопросы, касающиеся деятельности милиции, остались без ответа. В связи с этим в МВД и УВД Иссык-Кульской области было направлено представление для рассмотрения дисциплинарной ответственности указанного руководителя.

Третьей причиной являются недостатки в его деятельности. Очередное дисциплинарное взыскание – неполное служебное соответствие - было наложено решением коллегии в октябре 2016 года. До этого он дважды привлекался к дисциплинарной ответственности, отмечает ведомство.

Как сообщается, и после дисциплинарных взысканий Максатбек Абдыкулов не сделал должных выводов, и руководство УВД области назначило служебное расследование.

В результате был выявлен ряд существенных недостатков и сделан вывод, что он не может руководить подразделением на должном уровне. О чем было направлено представление в МВД КР.

При этом МВД отрицает сообщение в некоторых СМИ, что в здании ГОВД был сделан ремонт за счет средств начальника подразделения.

Как сообщается, в ГОВД действительно проводилась замена окон на пластиковые, но сделано это за счет личных средств сотрудников.

Сотрудниками службы собственной безопасности установлено, что УВД Иссык-Кульской области было выделено 522 тысячи сомов для ремонта отопительной системы и здания ГОВД Каракола.

На основании выявленных фактов начальник ГОВД Максатбек Абдыкулов и его заместитель Б.Асанакунов освобождены от занимаемых должностей.
Ссылка: http://24.kg/kadry/42121/
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