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Акиму Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву объявлен строгий выговор

Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому главе государственной администрации Жайылского района Турусбеку Ногоеву объявлен строгий выговор. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

В работе акима «выявлены недостатки в части проведения мониторинга общественно-политической ситуации в районе, координации работы правоохранительных органов, территориальных подразделений министерств и административных ведомств». Также Турусбек Ногоев проявил пассивность в работе с населением.

Пост Турусбек Ногоев занимает с мая 2014 года.
Ссылка: http://24.kg/kadry/42040/
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