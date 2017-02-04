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Эльвиру Сариеву назначили завотделом социальной политики аппарата президента

Алмазбек Атамбаев подписал указ, которым назначил Эльвиру Сариеву заведующей отделом социальной политики аппарата президента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Эльвира Сариева родилась 27 августа 1975 года в селе Нововознесеновка Ак-Суйского района. Окончила с отличием Бишкекский гуманитарный университет, в 2000 году - British Broadcasting Corporation, в 2002-м - Академию управления при президенте КР, в 2012-м - Юридическую академию при правительстве КР.

С 2012 по 2014 год - депутат Бишкекского городского кенеша, в 2014-м — вице-премьер-министр, в 2016 году возглавляла Министерство образования и науки, ушла в отставку.
Ссылка: http://24.kg/kadry/41659/
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