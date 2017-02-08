13:41
+1
USD 69.43
EUR 74.11
RUB 1.17
Финансы

Парламенту по закону о залоге придется договориться с Нацбанком и кабмином

Депутаты, правительство и Национальный банк создадут согласительную группу по внесению поправок в закон «О залоге» и Гражданский кодекс.

Законопроект о залоге предлагал исключить норму о возможном решении споров между человеком и банком во внесудебном порядке. Депутат Алмамбет Шыкмаматов считает, что когда речь идет о жилье, только суд может решить вопрос об изъятии имущества в пользу банка.

Также предлагается установить норму о том, что человек вправе обратиться к независимым оценщикам для установления стоимости имущества. Парламентарии уверены, что так человек даже в случае его продажи сможет не только погасить долг перед банком, но и вернуть себе до 70 процентов стоимости имущества.

Поправками в Гражданский кодекс предлагается исключить нормы внесудебного изъятия залогового имущества и восстановить нормы, отменяющие распространение срока давности на требования собственника по защите своих прав, в случае их нарушения.

Правительство и Национальный банк высказали ряд замечаний. В итоге стороны договорились отложить на месяц рассмотрение законопроекта и создать по нему согласительную группу.

По поправкам в закон о банковской тайне Нацбанк выступил категорически против. Один из инициаторов документа – депутат Алмамбет Шыкмаматов – согласился отозвать документ.
Ссылка: http://24.kg/finansy/44162/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
На 80,9 процента снизился объем торгов на межбанковском рынке Кыргызстана
Нацбанк Кыргызстана продает доллары, а международные резервы растут
Доллар растет. Нацбанк Кыргызстана впервые в 2017 году продает валюту
В Кыргызстане уровень долларовых кредитов снизился до 44 процентов
Национальный банк снизил размер учетной ставки до 5 процентов
Нацбанк Кыргызстана: Портреты на новых банкнотах не менялись
В Кыргызстане растет объем депозитов
Денежная база Кыргызстана составляет 80,2 миллиарда сомов
До конца года в Кыргызстане выпустят еще 2 коллекционные монеты
В Кыргызстане появятся новый коммерческий банк и инвестиционный фонд
Популярные новости
В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительство жилья В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительство жилья
Доллар вновь подорожал в Кыргызстане Доллар вновь подорожал в Кыргызстане
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;3 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 февраля
Цветы для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов Цветы для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов
Бизнес
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»