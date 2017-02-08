Парламенту по закону о залоге придется договориться с Нацбанком и кабмином

Депутаты, правительство и Национальный банк создадут согласительную группу по внесению поправок в закон «О залоге» и Гражданский кодекс.

Законопроект о залоге предлагал исключить норму о возможном решении споров между человеком и банком во внесудебном порядке. Депутат Алмамбет Шыкмаматов считает, что когда речь идет о жилье, только суд может решить вопрос об изъятии имущества в пользу банка.

Также предлагается установить норму о том, что человек вправе обратиться к независимым оценщикам для установления стоимости имущества. Парламентарии уверены, что так человек даже в случае его продажи сможет не только погасить долг перед банком, но и вернуть себе до 70 процентов стоимости имущества.

Поправками в Гражданский кодекс предлагается исключить нормы внесудебного изъятия залогового имущества и восстановить нормы, отменяющие распространение срока давности на требования собственника по защите своих прав, в случае их нарушения.

Правительство и Национальный банк высказали ряд замечаний. В итоге стороны договорились отложить на месяц рассмотрение законопроекта и создать по нему согласительную группу.

По поправкам в закон о банковской тайне Нацбанк выступил категорически против. Один из инициаторов документа – депутат Алмамбет Шыкмаматов – согласился отозвать документ.