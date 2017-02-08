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Финансы

Более 170 миллионов сомов налогов заплатили через терминалы Кыргызстана

В 2016 году через периферийные устройства в Кыргызстане уплатили 171,7 миллиона сомов налогов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Кыргызстанцы произвели в 2016 году через периферийные устройства 139 тысяч 257 налоговых платежей. Это на 55,1 тысячи больше показателя 2015-го.

На сегодня в республике работает 1 тысяча 786 платежных терминалов. В 2016 году внедрена услуга приема налогов банковскими картами «Алай Кард», Visa, MasterCard через банкоматы и терминалы «РСК Банка», услуга приема налогов посредством платежных терминалов «Айыл Банка».
Ссылка: http://24.kg/finansy/44133/
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