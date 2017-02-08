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Финансы

До 179,3 миллиарда сомов выросли за год активы банков Кыргызстана

Активы 25 коммерческих банков Кыргызстана выросли в 2016 году на 0,7 процента - до 179,3 миллиарда сомов. Об этом заявил сегодня на заседании правительства министр экономики Арзыбек Кожошев.

Депозитная база банковского сектора - 104,8 миллиарда сомов (рост на 4,6 процента). Уровень долларизации депозитов снизился с 65,2 до 52,9 процента. Объем кредитного портфеля составил 92,2 миллиарда сомов, уменьшившись за год на 1,8 процента.

  • Уровень долларизации кредитов в Кыргызстане снизился с 55,1 до 44,1 процента.

Чистый капитал коммерческих банков КР в 2016 году вырос на шесть процентов - до 29,2 миллиарда сомов.
Ссылка: http://24.kg/finansy/44095/
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