До 74,8 миллиарда сомов выросло в Кыргызстане количество денег в обращении

В Кыргызстане в 2016 году количество денег в обращении выросло на 28,2 процента - до 74,8 миллиарда сомов. Такие данные привел Национальный банк страны.
Отмечено, что денежная база страны за минувший год выросла на 27,6 процента, составив на конец года 85,6 миллиарда сомов. В 2015-м она увеличилась лишь на 4 процента.
В течение всего года в банковской системе сохранялся достаточно высокий уровень избыточных резервов. Их среднедневной объем доходил до 11,6 миллиарда сомов. После проведения стерилизационных операций он уменьшился до 1,4 миллиарда.
Чтобы уменьшить объем лишних денег, Национальный банк продавал ценные бумаги и размещал средства коммерческих банков на депозитах овернайт.
Графики: продажа нот НБ КР и депозиты овернайт.
В течение 2016 года на внутреннем валютном рынке валютные интервенции проводились только в целях сглаживания резких колебаний обменного курса. За 2016 год объем покупки иностранной валюты составил $29,1 миллиона.
За 2016 год курс сома к доллару США укрепился на 8,8 процента. Объем валовых международных резервов Национального банка по итогам года составил $1,97 миллиарда и вырос на 10,7 процента.