13:42
+1
USD 69.43
EUR 74.11
RUB 1.17
Финансы

В январе в Кыргызстане наблюдается невыполнение планов по сборам, но чиновники оптимистичны

Правительство Кыргызстана рассчитывает на дополнительные доходы бюджета. Однако по итогам 25 дней января наблюдается невыполнение планов по сборам.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросу исполнения республиканского бюджета и доходной части за январь 2017 года.

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что Государственная налоговая служба собрала налогов лишь на 87,6 процента от плана поступлений в госбюджет и 80,5 процента – в республиканскую казну.

  • Государственная таможенная служба план по таможенным платежам исполнила пока только на 75 процентов, Социальный фонд – на 80,1 процента.

При этом чиновники заверяют, что за оставшиеся четыре рабочих дня увеличится поступление денег, и планы будут выполнены.

На совещании также рассмотрен план по обеспечению дополнительных поступлений в государственный бюджет в 2017 году. Согласно документу, ожидается собрать еще около 8 миллиардов сомов сверх утвержденного бюджета.

«Сооронбай Жээнбеков потребовал от руководителей министерств и ведомств провести детальный анализ по оптимизации расходов и до 15 февраля 2017 года завершить этот процесс в государственных органах», - комментируют в пресс-службе кабмина.
Ссылка: http://24.kg/finansy/43891/
просмотров: 9
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года от госценных бумаг в бюджет поступило 14,6 миллиарда сомов
С начала года в бюджет Кыргызстана вернули 3,4 миллиарда сомов долгов
Жогорку Кенеш принял бюджет Кыргызстана на 2017 год
Бюджет.kg: доходы падают, аппетиты растут
Дефицит бюджета: какие расходы Минфин пустит под нож
Расходы бюджета Кыргызстана сократят на 14 миллиардов сомов
В Кыргызстане сократят доходную часть бюджета-2016
На непонятные программы в 2017 году Жогорку Кенеш готов потратить свой годовой бюджет
Бюджет-2017. Чиновники как любители поездок
В августе на зарплату потратили из бюджета почти 1,5 миллиарда сомов
Популярные новости
В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительство жилья В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительство жилья
Доллар вновь подорожал в Кыргызстане Доллар вновь подорожал в Кыргызстане
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;3 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 февраля
Цветы для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов Цветы для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов
Бизнес
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»