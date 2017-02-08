13:41
+1
USD 69.43
EUR 74.11
RUB 1.17
Финансы

На 80,9 процента снизился объем торгов на межбанковском рынке Кыргызстана

В 2016 году объем операций на межбанковском рынке Кыргызстана снизился на 80,9 процента. Об этом говорится в денежно-кредитном обзоре Национального банка КР.

Отмечается, что в минувшем году ситуация на межбанковском кредитном рынке характеризовалась снижением объемов операций и средневзвешенных процентных ставок. Общий объем операций - 6,4 миллиарда сомов.

  • Средневзвешенные процентные ставки снизились с 11,02 процента в январе до 1,54 процента в декабре.

В Национальном банке связывают это с сохранявшимся в течение года высоким уровнем избыточной ликвидности в банковской системе.

За 2016 год суммарный объем сделок репо составил 4,5 миллиарда сомов, объем кредитов в национальной валюте на межбанке сложился в размере 1,9 миллиарда сомов.
Ссылка: http://24.kg/finansy/43794/
просмотров: 13
Версия для печати
Материалы по теме
Парламенту по закону о залоге придется договориться с Нацбанком и кабмином
Нацбанк Кыргызстана продает доллары, а международные резервы растут
Доллар растет. Нацбанк Кыргызстана впервые в 2017 году продает валюту
В Кыргызстане уровень долларовых кредитов снизился до 44 процентов
Национальный банк снизил размер учетной ставки до 5 процентов
Нацбанк Кыргызстана: Портреты на новых банкнотах не менялись
В Кыргызстане растет объем депозитов
Денежная база Кыргызстана составляет 80,2 миллиарда сомов
До конца года в Кыргызстане выпустят еще 2 коллекционные монеты
В Кыргызстане появятся новый коммерческий банк и инвестиционный фонд
Популярные новости
В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительство жилья В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительство жилья
Доллар вновь подорожал в Кыргызстане Доллар вновь подорожал в Кыргызстане
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;3 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 февраля
Цветы для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов Цветы для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов
Бизнес
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»