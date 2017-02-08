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Финансы

Более $170 миллионов кредитов от Фонда развития получили предприниматели Кыргызстана

Российско-Кыргызский фонд развития на сегодня выдал льготные кредиты на сумму $175 миллионов для реализации 637 проектов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

С момента создания РКФР выдаются льготные кредиты предпринимателям страны в размере до $3 миллионов через банки «РСК Банк» и «Айыл Банк». В настоящее время работа ведется через банк «Кыргызстан» и «БТА Банк».

Отмечается, что приоритетными отраслями финансирования являются агропромышленный комплекс, швейная, текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, туризм и медицина. 
Ссылка: http://24.kg/finansy/43507/
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