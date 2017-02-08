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11:41, 17 января 2017, Бишкек - ИА «24.kg».
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 января
11:41, 17 января 2017, Бишкек - ИА «24.kg».
Ссылка:
http://24.kg/kursy_valjut
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