Госдолг Кыргызстана достиг $4 миллиардов 75 миллионов

Госдолг Кыргызстана за два месяца увеличился на $3 миллиона и по итогам ноября 2016 года достиг $4 миллиардов 75 миллионов. Об этом сообщило Министерство финансов КР.

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Большую часть долга составляет внешний - $3 миллиарда 764,98 миллиона (260 миллиардов 372,56 миллиона сомов). Внутренний долг - $309,5 миллиона (21 миллиард 403,85 миллиона сомов).

В 2016 году на погашение государственного долга Кыргызстана потратили 20 миллиардов 747,7 миллиона сомов. По сравнению с 2015-м расходы на его погашение увеличились на 44 процента.

На погашение внутреннего долга в январе-ноябре 2016-го потратили 11 миллиардов 567,6 миллиона сомов, внешнего - 9 миллиардов 180,1 миллиона.