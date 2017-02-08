13:41
+1
USD 69.43
EUR 74.11
RUB 1.17
Финансы

В 2016 году мигранты перевели в Кыргызстан почти $2 миллиарда

По итогам 11 месяцев 2016 года объем денежных переводов в Кыргызстан составил $1 миллиард 834,74 миллиона сомов. Это почти половина государственного долга страны, сообщил Национальный банк КР.

Читайте по теме
Долги Кыргызстана: все дороги ведут в Китай

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем переводов вырос на 18,6 процента. В ноябре 2016-го приток денежных переводов составил $174,5 миллиона - на 35 процентов больше ноября 2015-го.

Больше всего денег в Кыргызстан поступает из России: в ноябре 2016 года - $171,1 миллиона. Поступления выросли на 37,3 процента.

Всего за 11 месяцев 2016-го от мигрантов из России поступил $1 миллиард 786,2 миллиона, что на 19,8 процента больше показателя 2015 года.
Ссылка: http://24.kg/finansy/43021/
просмотров: 26
Версия для печати
Материалы по теме
Новое банковское законодательство обсудили президент и глава Нацбанка
На 10,1 процента сократилась за год долларизация экономики Кыргызстана
Доллар подешевел в Кыргызстане на 40 тыйынов за три дня
Президент и глава Нацбанка обсудили переход Кыргызстана на безналичный расчет
Нацбанк Кыргызстана не будет в угоду МВФ нарушать Конституцию
Нацбанк Кыргызстана обещает, что серьезного повышения цен в ближайшее время не будет
Рынок диктует правила: коллекционные монеты Кыргызстана меняют форму
В Кыргызстане выпустили овальные коллекционные монеты
В Кыргызстане вводятся в обращение модифицированные банкноты
Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
Популярные новости
В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительство жилья В Кыргызстане упростили условия получения кредитов на строительство жилья
Доллар вновь подорожал в Кыргызстане Доллар вновь подорожал в Кыргызстане
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;3 февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 февраля
Цветы для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов Цветы для резиденции президента Кыргызстана обойдутся в 990 тысяч сомов
Бизнес
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»