Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов

Эксперты уверены, что в год Петуха ждать подвоха от доллара не стоит. Как и повторения ситуации, когда в 2016-й Кыргызстан вступил с курсом «американца» в 76 сомов. Это вынудило принимать экстренные меры, которые заставили доллар весь год держаться на отметке не выше 70 сомов.

Доллар удержат ради президента

Доктор экономических наук Толонбек Абдыров уверен, что в естественных условиях сом вряд ли смог бы составить серьезную конкуренцию доллару. У Кыргызстана нет особых заделов, чтобы развивать экономику в 2017 году. Это значит, что средств на производство тоже нет, но в республике действует жесткая монетарная политика.

«Власти следуют жесткой политике, чтобы держать под контролем инфляционные процессы, не давать возможности ценам расти. В то же время большинство товаров мы импортируем, значит, постоянно нуждаемся в долларах. И если вдруг в следующем году будут скачки на валютном рынке, Национальный банк будет сбрасывать доллары для стабилизации курса», - заявил ИА «24.kg» Толонбек Абдыров.

Экономист уверен, что страна продолжит следовать выбранному курсу. Следовательно, ждать серьезного изменения курса доллара не стоит. К тому же не стоит забывать, что в следующем году президентские выборы.

Специалист уверен, что власти не только держат доллар в узде, но и не дают возможности вбросить на рынок крупные суммы национальной валюты. Из-за этого у предпринимателей нехватка денег, и, следовательно, рассчитывать на развитие производства в 2017 году не стоит.

Виртуальный оптимизм

С коллегой согласен и экономист Айылчы Сарыбаев. Он напоминает, что плавное повышение курса доллара в течение последних пяти лет говорит об управляемости курсом сома. Ничего страшного в этом эксперт не видит. Он уверен, что Национальный банк республики успешно справляется с задачей регулирования курса сома, используя международные валютные резервы страны.

«Благодаря этому Нацбанк в какой-то степени сглаживает влияние мирового валютного, экономического, финансового кризиса на инфляционные процессы в Кыргызстане. Например, в последние два года резкие изменения курса тенге, рубля и даже юаня не сильно повлияли на курс сома. Хотя у нас экономика виртуальная, реальный сектор не влияет на курс сома», - считает Айылчы Сарыбаев.

Он отмечает, что таким образом предприниматели могут более-менее стабильно работать. Для населения подобная политика позволяет не переживать о возможном резком скачке цен.

В то же время экономист прогнозирует, что доллар все равно будет расти. Правда, это будет происходить постепенно. Такова мировая тенденция. Сказывается кризис в России и Казахстане, которые являются основными торговыми партнерами Кыргызстана.

Главное – не паниковать

А вот председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов не видит повода для паники и беспокойства. Ситуация на валютном рынке стабильная. С начала года сом укрепился по отношению к доллару на 8,5 процента.

Если же говорить о возможных скачках валюты в будущем, то председатель НБ КР советует ориентироваться на состояние экономик России и Казахстана. Положение там косвенно влияет на ситуацию в Кыргызстане через денежные переводы от мигрантов и инвестиции.

Кроме того, глава Нацбанка рекомендует гражданам не поддаваться панике. Она опасна тем, что люди бегут, покупают валюту, а потом сами от этого страдают.

«Я всегда советую всем, когда происходит что-то непонятное, лучше подождать, и тогда все будет хорошо», - говорит Толкунбек Абдыгулов.