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Экономика

Важно знать место бизнеса в проекте Экономического пояса Шелкового пути

«Нам важно знать место бизнеса в глобальном проекте по созданию Экономического пояса Шелкового пути», — заявил сегодня журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

По его словам, сейчас параллельно развиваются два глобальных процесса. Первый проект — Евразийский экономический союз. Его главная цель — сделать так, чтобы на площадке ЕАЭС активно прирастала экономика стран союза. С другой стороны, два года идет китайский проект Экономического пояса Шелкового пути, который затрагивает десятки стран.

«Сейчас многие страны подключаются к нему в том или ином виде. Нам важно сопряжение для бизнеса, чтобы знать место предпринимателей в этом огромном глобальном проекте. Сейчас активно идут переговоры по базовому соглашению, где эти вопросы затронут. Сопряжение — это параллельное строительство двух программ и, где возможно, соединение наших возможностей», — отметил Александр Мурычев.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/50480/
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