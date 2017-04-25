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Экономика

ЕЭК призывает страны ЕАЭС не конкурировать за китайские инвестиции

«Странам ЕАЭС крайне важно не конкурировать за китайские инвестиции, а создавать кооперационные взаимодополняющие проекты», — заявила сегодня на заседании президиума Делового совета ЕАЭС министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

По ее словам, китайские партнеры очень ответственны. Они заверили ЕЭК, что им комфортнее работать с проектами, которые уже согласованы. При этом Вероника Никишина напомнила, что работа международного комитета Делового совета не должна ограничиваться только Китаем. Надо обращать внимание и на другие страны.

«Тут казахские коллеги жаловались, что предприниматели не всегда знают об итогах наших переговоров с представителями других стран. Я предлагаю деловым советам каждой страны определиться с датами, мы приедем и ответим на все вопросы», — отметила Вероника Никишина.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/50471/
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